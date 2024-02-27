Замороженные активы РФ можно использовать в качестве залога для заимствований — Йеллен

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замороженные Западом российские активы можно использовать в качестве залогового обеспечения для заимствований на мировых рынках. Такое мнение высказала руководитель Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20).

«Что касается российских суверенных активов, я считаю, что Группа семи должна совместно изучить ряд предложений по извлечению из них экономической выгоды. Одним из них, конечно, является конфискация самих активов, но есть и другие идеи, например, использование их в качестве залога для получения займов на мировых рынках», — утверждала министр.