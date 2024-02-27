Замороженные активы РФ можно использовать в качестве залога для заимствований — Йеллен
17:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замороженные Западом российские активы можно использовать в качестве залогового обеспечения для заимствований на мировых рынках. Такое мнение высказала руководитель Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20).
«Что касается российских суверенных активов, я считаю, что Группа семи должна совместно изучить ряд предложений по извлечению из них экономической выгоды. Одним из них, конечно, является конфискация самих активов, но есть и другие идеи, например, использование их в качестве залога для получения займов на мировых рынках», — утверждала министр.
НОВОСТИ
- 17:12 27.02.2024
- Визит Зеленского станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы — депутат
- 16:32 27.02.2024
- Экс-глава МИД Китая Цинь Ган снят с поста члена ВСНП — Синьхуа
- 16:12 27.02.2024
- Половина американцев поддерживает строительство стены вдоль границы США с Мексикой — опрос
- 16:02 27.02.2024
- Клиенты СберНПФ за прошлый год получили рекордный инвестиционный доход
- 16:00 27.02.2024
- Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вероятности ввода войск НАТО на Украину
- 15:32 27.02.2024
- Экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне расширения НАТО
- 15:12 27.02.2024
- Отправку войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны — Косачев
- 15:00 27.02.2024
- НАТО не намерена отправлять военных на Украину — Столтенберг
- 14:32 27.02.2024
- Кремль обратил внимание на обсуждение на Западе отправки войск на Украину — Песков
- 14:12 27.02.2024
- ВСУ лишились свыше 444 тысяч военных за все время СВО — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать