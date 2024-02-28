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НОВОСТИ

Более половины россиян не имеют сбережений - опрос

10:20 28.02.2024 Источник: Lenta.ru

У большей части российских семей (52 процента) по итогам 2023 года не оказалось сбережений, следует из результатов опроса, проведенного исследовательским холдингом РОМИР, с которыми ознакомилась «Лента.ру». Такие результаты исследователи получили, опросив по общероссийской репрезентативной выборке более 4,3 тысячи совершеннолетних граждан.

Еще 40 процентов респондентов заявили о хранении «заначки» исключительно в рублях. Отмечается, что оба показателя в последние два года колеблются незначительно — в пределах 50-53 и 39-42 процентов соответственно. Это говорит о том, что россияне приспособились к экономический ситуации в стране, а вопрос их сбережений стабилизировался, отмечается в материалах.

Еще в семи процентах домохозяйств накопления состоят как из российской, так и иностранной валюты и только один процент хранит их исключительно в долларах или евро.

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