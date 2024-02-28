Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году — МЭР

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в этом году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельерам — снизить риски. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума «Россия» заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», — сказал он.