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США и союзники обсуждают контрмеры РФ после изъятия ее замороженных активов — Минфин

09:05 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками, какие контрмеры можно ожидать от РФ после изъятия ее замороженных активов и как можно смягчить их возможные последствия. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

«Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

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