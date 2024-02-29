США и союзники обсуждают контрмеры РФ после изъятия ее замороженных активов — Минфин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками, какие контрмеры можно ожидать от РФ после изъятия ее замороженных активов и как можно смягчить их возможные последствия. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

«Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.