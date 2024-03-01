Вице-спикер Мосгордумы: Москва планомерно выполняет поручения президента по сохранению памятников истории

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В Москве активно работают над тем, чтобы сберечь объекты культурного наследия России, программу сохранения которого анонсировал глава РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. По словам председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степана Орлова, вопрос сохранения памятников культуры очень важен, а поручение проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия действительно необходимо.

«В нашей стране множество старинных зданий, усадеб, церквей, которые требуют внимания прямо сейчас, но порой формалистский подход к присвоению статуса памятника, принятию мер по его охране, реставрации не позволяет отреагировать своевременно, - отметил парламентарий. - С этим можно и нужно бороться, чтобы сохранить наше наследие. Медлить нельзя – разрушаясь, памятники исчезают безвозвратно».

Как отмечает депутат Мосгордумы, правительство Москвы уже активную проводит политику сохранения объектов культурного наследия России, соответствующую программе приоритетов и действий, анонсированную президентом РФ. «Столица может предложить регионам помощь – методическую, технологическую. Сейчас в Москве реализуется масштабнейшая программа сохранения культурного наследия. За период 2011–2023 годов в Москве было отреставрировано около 2 200 памятников архитектуры, в том числе 220 объектов – в 2023 году», – заявил Орлов.

По его данным, в 2024 году планируется работа на 500 объектах - восстанавливать будут и старинные строения, и памятники нового времени. Среди них, например, исторические павильоны №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, Дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича, памятник Юрию Гагарину на Гагаринской площади.

В Москве проведена работа по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия (ОКН), как зданий в целом, так и помещений или конкретных элементов зданий, что дает владельцам объектов пространство для маневра – если работы не затрагивают конкретный предмет охраны, собственник может вести ремонт, отделку, более свободно использовать здание для бизнеса.

«Памятники должны жить, быть включенными в экономический оборот, - уверен Орлов. - Если в старых торговых рядах появляется модный магазин, а в дореволюционном доходном доме – гостиничные номера, экономика города только выигрывает, выигрывают и клиенты бизнеса. Таким образом создается уникальный опыт, что является краеугольным камнем в экономике впечатлений. Каждый такой объект – точка притяжения для туристов, как внутренних, так и иностранных. Готовность применять подобные решения делает Москву площадкой, на которой идеи президента проверяются в первую очередь, в пилотном режиме».