По мнению Минобороны ФРГ разговор по поводу возможной атаки Крымского моста был перехвачен - DPA

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Германии полагает, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — сообщила агентству DPA представитель оборонного ведомства.