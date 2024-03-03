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НОВОСТИ

На Гаити бандиты напали на тюрьму и выпустили заключенных

09:38 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Об этом в субботу сообщает местный новостной портал Gazette Haiti.

О пострадавших и жертвах нападения не сообщается. Охранников тюрьмы после освобождения заключенных отпустили. Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министр республики Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными группировками.

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