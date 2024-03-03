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Маск: Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать

11:40 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», — прокомментировал Маск в соцсети Х публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

«В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало. Но вместо того, чтобы расформироваться, у нее появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания», — изложил свою точку зрения Сакс.

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