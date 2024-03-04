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Никки Хейли одержала победу на праймериз в округе Колумбия

09:32 04.03.2024 Источник: РБК

Никки Хейли, бывший постпред США при ООН и основной конкурент экс-президента Дональда Трампа, одержала свою первую победу в президентских праймериз, сообщает The New York Times. Голосование прошло в американской столице Вашингтоне (официальное название — округ Колумбия).

По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом, а также выбывшимии из гонки, но оставшимися в бюллетенях Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.  РБК

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