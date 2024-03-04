Сделка по заложникам в Газе может быть сорвана, лидер ХАМАС не выходит на связь — WSJ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники из Египта и Катара опасаются, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене заложников может быть сорвано, поскольку лидер движения Яхья Синвар не выходит на связь. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, с Синваром не могут связаться уже неделю. В последнем его сообщении, полученном руководством ХАМАС в Катаре, сказано, что торопиться с реализацией сделки не стоит. Это ставит под сомнение возможный обмен заложниками и достижение паузы в боевых действиях в секторе Газа, пишет газета.

Как утверждает издание, Израиль придерживается мнения о том, что лидер палестинского движения не стремится к прекращению огня на время месяца Рамадан, который начнется в этом году 11 марта и продлится до вечера 9 апреля. Синвар, как полагают источники The Wall Street Journal, предпочитает усиление напряженности в регионе. В частности, лидер движения высказывал предположение, что возможное вторжение Израиля в город Рафах на границе Газы с Египтом подстегнет палестинцев восстать против еврейского государства, указывает издание.