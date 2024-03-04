Польские протестующие разбили на границе с Украиной джипы для ВСУ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры в очередной раз блокировали на границе технику, предназначенную для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также разбили автомобили для украинской армии. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Телеканал опубликовал на своем сайте видео, на котором запечатлены внедорожники с разбитыми лобовыми стеклами и окнами. Автор ролика указывает, что это сделали «соседи Украины поляки».