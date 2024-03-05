0
0
154
НОВОСТИ

Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов из-за закона о запрете рекламы — Володин

10:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, эта цифра составляет около 5 млрд рублей за прошлый год. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 05.03.2024
Джефф Безос вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты
0
34
11:05 05.03.2024
Продажи новых легковых авто в РФ в феврале выросли на 85,1% — до 104 тыс. — «Автостат»
0
68
11:00 05.03.2024
Китай намерен укреплять боеготовность и активно проводить военные учения — доклад
0
80
10:32 05.03.2024
Страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения — Ушаков
0
141
10:20 05.03.2024
Большинство американцев склонны видеть в России недружественную или откровенно враждебную страну - опрос
0
154
10:05 05.03.2024
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области — губернатор
0
179
09:32 05.03.2024
Длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет — Росстат
0
213
09:20 05.03.2024
КНР в 2024 году увеличит военные расходы на 7,2% — проект бюджета
0
209
09:05 05.03.2024
Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне
0
296
09:00 05.03.2024
Силы ПВО РФ за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области
0
247

Возврат к списку