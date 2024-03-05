Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов из-за закона о запрете рекламы — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, эта цифра составляет около 5 млрд рублей за прошлый год. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», — написал Володин в своем телеграм-канале.