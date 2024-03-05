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Конституционный суд Молдавии назвал незаконным сокращение бюджета Гагаузии

16:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Молдавии назвал противоречащими основному закону поправки в налоговый кодекс республики, которыми были сокращены поступления в бюджет Гагаузской автономии. Такое решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте судебной инстанции.

«Объявляется противоречащим конституции пункт 11 статьи номер 6 Налогового кодекса Республики Молдова. До внесения поправок парламентом возмещение НДС и акцизов экономическим агентам автономно-территориального образования Гагаузия будет производиться из государственного бюджета Республики Молдова», — зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.

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