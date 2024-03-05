Франция не поддержит противоречащие международному праву решения по активам РФ — Макрон

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не готова поддержать решения, связанные с использованием замороженных российских активов, если они не будут соответствовать международному праву. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

«Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов», — сказал Макрон.