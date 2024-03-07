0
0
167
НОВОСТИ

Иран конфисковал партию нефти с танкера США из-за жалобы страдающих редкой болезнью

16:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти конфисковали партию нефти с ранее задержанного американского танкера Advantage Sweet по решению суда в связи с жалобой страдающих редким заболеванием иранцев, которые не смогли купить в Швеции лекарства из-за западных санкций. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, пациенты, страдающие буллезным эпидермолизом (редкое генетическое заболевание, при котором даже из-за небольшого прикосновения у больных возникают серьезные повреждения на коже), подали иск в иранский суд. Из-за санкций западных стран, в том числе США, они не смогли приобрести лекарства для лечения болезни у шведской фармацевтической компании, что нанесло им моральный и физический ущерб. Суд постановил конфисковать груз нефтеналивного танкера.

27 апреля 2023 года Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США заявило, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали идущий под флагом Маршалловых Островов нефтяной танкер Advantage Sweet в Оманском заливе. Танкер следовал из Кувейта в американский порт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.03.2024
Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было — Медведев
0
13
17:00 07.03.2024
Российская экономика адаптировалась к санкциям, считает Путин
0
51
16:32 07.03.2024
Индия направила на охрану своей границы с Китаем дополнительно 10 тыс. военных — Bloomberg
0
111
16:12 07.03.2024
Во время саммита НАТО хакеры взломали секретные сайты, сообщили спецслужбы Литвы
0
156
15:32 07.03.2024
Поляки пригрозили протестующим украинским водителям полной блокадой границы
0
212
15:12 07.03.2024
Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
0
227
15:00 07.03.2024
Российские женщины достойно служат в зоне СВО — Путин
0
215
14:32 07.03.2024
Пожар произошел в Казанском танковом училище
0
305
14:12 07.03.2024
Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно»
0
283
14:00 07.03.2024
ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии
0
291

Возврат к списку