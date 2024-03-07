Иран конфисковал партию нефти с танкера США из-за жалобы страдающих редкой болезнью
16:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранские власти конфисковали партию нефти с ранее задержанного американского танкера Advantage Sweet по решению суда в связи с жалобой страдающих редким заболеванием иранцев, которые не смогли купить в Швеции лекарства из-за западных санкций. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, пациенты, страдающие буллезным эпидермолизом (редкое генетическое заболевание, при котором даже из-за небольшого прикосновения у больных возникают серьезные повреждения на коже), подали иск в иранский суд. Из-за санкций западных стран, в том числе США, они не смогли приобрести лекарства для лечения болезни у шведской фармацевтической компании, что нанесло им моральный и физический ущерб. Суд постановил конфисковать груз нефтеналивного танкера.
27 апреля 2023 года Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США заявило, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали идущий под флагом Маршалловых Островов нефтяной танкер Advantage Sweet в Оманском заливе. Танкер следовал из Кувейта в американский порт.
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