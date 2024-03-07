Индия направила на охрану своей границы с Китаем дополнительно 10 тыс. военных — Bloomberg
16:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия увеличила численность своих войск на границе с Китаем на 10 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на неназванные военные источники сообщило агентство Bloomberg.
Индия пошла на этот шаг для укрепления защиты своей границы в районе территориального спора с Пекином. На север южноазиатской республики направлены военнослужащие, ранее дислоцированные на западной границе. Они присоединятся к уже расположенному там воинскому контингенту в составе девяти тысяч индийских солдат. Объединенным военным силам предстоит охранять участок границы протяженностью 532 км, который отделяет Тибетский автономный район КНР от северных индийских штатов Уттаракханд и Химачал-Прадеш.
Как отметило агентство, «беспрецедентная переброска войск на этот участок границы подчеркивает как стратегическую важность региона, так и его растущую чувствительность в глазах руководства Индии».
Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля (ЛФК), что остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.
Последнее серьезное обострение вдоль ЛФК было зафиксировано в мае 2020 года, когда в горной области Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
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