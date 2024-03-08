В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS в Финляндии в прошлом году многократно увеличилось. Об этом сообщает в пятницу Финское агентство транспорта и связи Traficom.



Ведомство указывает, что в 2023 году получило 7 500 уведомлений о нарушении работы GPS, в то время как в 2022 году их было всего 1 500.



Помехи не оказали существенного влияния на безопасность полетов, указывают власти.



«Сообщения авиационных операторов являются неотъемлемой частью цепочки авиационной безопасности. Отчеты анонимны, и анализ как операторов, так и органов власти направлен на повышение безопасности, а не на поиск виновных», — говорит представитель Traficom Яри Пёнтинен.



