В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS
17:05 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведомство указывает, что в 2023 году получило 7 500 уведомлений о нарушении работы GPS, в то время как в 2022 году их было всего 1 500.
Помехи не оказали существенного влияния на безопасность полетов, указывают власти.
«Сообщения авиационных операторов являются неотъемлемой частью цепочки авиационной безопасности. Отчеты анонимны, и анализ как операторов, так и органов власти направлен на повышение безопасности, а не на поиск виновных», — говорит представитель Traficom Яри Пёнтинен.
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