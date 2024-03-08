0
0
31
НОВОСТИ

В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS

17:05 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS в Финляндии в прошлом году многократно увеличилось. Об этом сообщает в пятницу Финское агентство транспорта и связи Traficom.

Ведомство указывает, что в 2023 году получило 7 500 уведомлений о нарушении работы GPS, в то время как в 2022 году их было всего 1 500.

Помехи не оказали существенного влияния на безопасность полетов, указывают власти.

«Сообщения авиационных операторов являются неотъемлемой частью цепочки авиационной безопасности. Отчеты анонимны, и анализ как операторов, так и органов власти направлен на повышение безопасности, а не на поиск виновных», — говорит представитель Traficom Яри Пёнтинен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 08.03.2024
Карлсон считает, что мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту
0
71
16:45 08.03.2024
В Ирландии хотя внести поправки в конституцию по вопросам семьи и роли женщины
0
114
15:15 08.03.2024
Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними
0
258
15:05 08.03.2024
В испанском саду поймали рысь, привезенную из РФ под видом домашнего кота
0
252
14:55 08.03.2024
МО Британии не хватает средств на военные закупки
0
244
13:20 08.03.2024
Опасаясь нового закона о мобилизации, украинцы снимают деньги со счетов
0
416
13:10 08.03.2024
Оборонные компании Франции планируют развернуть производство на Украине
0
406
12:35 08.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - мэрия
0
363
11:20 08.03.2024
Байден считает, что Украина может остановить РФ благодаря поставкам оружия США
0
481
11:10 08.03.2024
Польша хочет потребовать от ЕК запрета на ввоз продуктов из РФ и Белоруссии
0
456

Возврат к списку