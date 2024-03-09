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Ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной — Минобороны

18:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны. Так официальный представитель Минобороны КНР У Цянь прокомментировал планы правительства Китая увеличить в 2024 году военный бюджет на 7,2%.

«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными», — сказал У Цянь журналистам на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. «Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять», — отметил представитель оборонного ведомства.

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