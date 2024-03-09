На восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд, считает президент Египта

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребует более $90 млрд. Такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, погибли тысячи людей, а на восстановление сектора будет необходимо [затратить] более 90 млрд долларов», — заявил египетский лидер, выступление которого транслирует телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».