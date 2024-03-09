0
0
87
НОВОСТИ

На восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд, считает президент Египта

19:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребует более $90 млрд. Такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, погибли тысячи людей, а на восстановление сектора будет необходимо [затратить] более 90 млрд долларов», — заявил египетский лидер, выступление которого транслирует телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 09.03.2024
США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине — CNN
0
147
18:00 09.03.2024
Ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной — Минобороны
0
236
17:52 09.03.2024
1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера
0
172
17:30 09.03.2024
Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта
0
259
17:00 09.03.2024
Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры
0
248
16:00 09.03.2024
В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны
0
334
15:00 09.03.2024
Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ
0
434
14:00 09.03.2024
Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
0
429
13:00 09.03.2024
Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон
0
506
12:30 09.03.2024
Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ
0
605

Возврат к списку