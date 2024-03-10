Премьер Словакии: Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает
09:01 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что при решении вопроса о принятии Украины в Евросоюз политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям, предъявляемым государствам-кандидатам при вступлении в сообщество.
«Мы [словацкое правительство] пытаемся открыть тему немедленного прекращения огня, боев и начала переговоров. Я думаю, что лучше 10 лет ругаться за столом [переговоров], чем оставить на 10 лет россиян и украинцев убивать [друг друга]. Вопрос в том, кто чего хочет? Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает эту войну. Этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией, мол, используем войну на Украине для ослабления России, будем оказывать Украине военную и экономическую помощь, введем санкции против России и ослабим Россию как таковую на международном уровне, политически, экономически и финансово. Это не работает. Война длится два года. Мы узнаем, что территориальные приобретения России больше, чем украинские. ... Россия живет [успешно] экономически и политически, президент [Владимир] Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», — сказал Фицо.
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