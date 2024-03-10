Объем снятия наличных с карт в РФ в 2023 г. максимально вырос за последние десять лет –статистика ЦБ
09:33 10.03.2024 Источник: РБК
Объем снятия наличных с карт в 2023 году вырос максимальными темпами минимум за последние десять лет, а рост объемов денежных переводов по картам, наоборот, оказался наименьшим за этот же период, показывает статистика Банка России по операциям по банковским картам.
В 2023 году физические лица сняли с карт 33,3 трлн руб., что превышает показатель 2022 года на рекордные 13%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель увеличился на 6%, в 2021 году — на 5%, а в 2020 году упал на 2%. Как следует из статистики ЦБ, наибольший объем наличных был снят с карт в четвертом квартале 2023 года — 9,2 трлн руб. (РБК)
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