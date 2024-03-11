Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет — Голикова
12:05 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам на площадке Международной выставки-форума «Россия».
«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», — сказала она.
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