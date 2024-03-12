Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти изучают возможность наказать ее за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Они ищут способы наказать меня за встречу с Владимиром Владимировичем», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

6 марта Гуцул встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус, они обсудили политическую ситуацию в Молдавии. Глава Гагаузии сообщила, что российский лидер пообещал поддержку автономии на международной арене. Вскоре после этого Генпрокуратура Молдавии объявила, что готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.