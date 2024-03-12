Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным
16:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти изучают возможность наказать ее за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Они ищут способы наказать меня за встречу с Владимиром Владимировичем», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
6 марта Гуцул встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус, они обсудили политическую ситуацию в Молдавии. Глава Гагаузии сообщила, что российский лидер пообещал поддержку автономии на международной арене. Вскоре после этого Генпрокуратура Молдавии объявила, что готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.
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