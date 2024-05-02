0
0
177
НОВОСТИ

Глава МИД Польши высказался за создание «тяжелой бригады» быстрого реагирования в ЕС

12:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен задуматься над созданием так называемой тяжелой бригады быстрого реагирования для охраны своих рубежей, чтобы сократить зависимость от США в вопросах безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

«Как на моей прежней работе в Европарламенте, так и сейчас я выступаю за создание тяжелой бригады быстрого реагирования ЕС с тем, чтобы нам не приходилось каждый раз обращаться за помощью к США в случае возникновения любой угрозы на наших рубежах, скажем, незначительных инцидентов на Балканах либо в Северной Африке», — отметил польский дипломат. Он добавил, что Силы быстрого реагирования Евросоюза будут введены в строй в течение 2-3 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 02.05.2024
Переговоры по Украине без участия России не нацелены на результат — Кремль
0
55
13:20 02.05.2024
Виновники сожжения людей в Одессе должны быть наказаны — Песков
0
81
13:05 02.05.2024
Заявления Тбилиси о западных угрозах подрывают отношения с Вашингтоном — посольство США
0
116
13:00 02.05.2024
Россия «на данный момент» не приглашена на конференцию по Украине — МИД Швейцарии
0
111
12:32 02.05.2024
Возвращение релокантов способствует росту ВВП России — Bloomberg
0
171
12:05 02.05.2024
Генсек НАТО предложил собрать за 5 лет $100 млрд на военную помощь Украине — Сийярто
0
207
12:00 02.05.2024
Вступление Украины в ЕС невозможно в условиях ведения боевых действий — экс-глава ЕК
0
198
11:50 02.05.2024
Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее
0
172
11:32 02.05.2024
Иран вводит санкции против министра обороны Великобритании за поддержку действий Израиля
0
216
11:20 02.05.2024
Экономика Узбекистана удвоилась за последние годы — Мирзиёев
0
235

Возврат к списку