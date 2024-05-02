Глава МИД Польши высказался за создание «тяжелой бригады» быстрого реагирования в ЕС
12:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен задуматься над созданием так называемой тяжелой бригады быстрого реагирования для охраны своих рубежей, чтобы сократить зависимость от США в вопросах безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.
«Как на моей прежней работе в Европарламенте, так и сейчас я выступаю за создание тяжелой бригады быстрого реагирования ЕС с тем, чтобы нам не приходилось каждый раз обращаться за помощью к США в случае возникновения любой угрозы на наших рубежах, скажем, незначительных инцидентов на Балканах либо в Северной Африке», — отметил польский дипломат. Он добавил, что Силы быстрого реагирования Евросоюза будут введены в строй в течение 2-3 лет.
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