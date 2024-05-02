Иран вводит санкции против министра обороны Великобритании за поддержку действий Израиля
11:32 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, высшего командного состава вооруженных сил королевства, британской военной базы Акротири на Кипре, а также трех компаний за поддержку действий Израиля, направленных на нарушение прав палестинского народа.
Как говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского МИД, санкции введены «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности, систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, применение тяжелого вооружения и запрещенных видов боеприпасов против гражданского населения, перемещение палестинского народа, расширение незаконных поселений на оккупированной территории».
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