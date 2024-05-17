Власти Джибути запретили США наносить удары по хуситам со своей территории

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Джибути отказалось предоставить военным США возможность наносить удары по объектам мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» с территории восточноафриканской страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Джибути Абдулкадера Камиля Мохамеда.

«Мы не хотим, чтобы нас втянули в войну. США находятся тут (на американской морской экспедиционной базе Кэмп-Лемонье — прим. ТАСС), и мы сказали им: „будьте осторожны, не надо приносить сюда войну“, — сказал он в комментарии для Bloomberg. После того, как хуситы начали обстреливать суда в водах Красного моря и Аденского залива, власти США обратились к правительству Джибути с просьбой предоставить им возможность проводить военные операции с территории африканской страны против йеменских мятежников, уточнил Абдулкадер Камиль Мохамед. Однако Вашингтон получил отказ.

Премьер-министр Джибути уточнил, что власти республики позволили США установить системы противоракетной обороны для защиты своей военно-морской базы в африканской стране. В то же время американским военнослужащим запретили запускать ракеты по целям в Йемене или беспилотники для слежки за действиями хуситов.