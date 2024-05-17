Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9, утверждает представитель мятежников

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» сбили американский беспилотник MQ-9. С таким утверждением выступил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Средства ПВО Йемена в четверг вечером <…> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя движения.