Россия «на данный момент» не приглашена на конференцию по Украине — МИД Швейцарии
13:00 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ «на данный момент» не была приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
«Россия на данный момент не была приглашена [на встречу]. Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно — в том числе публично — говорила, что не заинтересована в участии в ней», — отмечается в сообщении. «Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс. Без РФ он невозможен», — указано в нем.
Внешнеполитическое ведомство конфедерации также сообщило, что всего на встречу приглашено более 160 делегаций «на уровне глав государств и правительств».
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