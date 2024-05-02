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НОВОСТИ

Виновники сожжения людей в Одессе должны быть наказаны — Песков

13:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы трагедии в Одессе в 2014 году должны быть наказаны, у таких преступлений не бывает срока давности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — сказал представитель Кремля.

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