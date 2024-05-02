Вступление Украины в ЕС невозможно в условиях ведения боевых действий — экс-глава ЕК

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интеграция Украины в Евросоюз нереальна, пока она находится в состоянии войны. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии (2004-2014) Жозе Мануэл Баррозу в интервью порталу Euractiv.

Комментируя озвученную летом прошлого года установку председателя Евросовета Шарля Мишеля к 2030 году подготовить сообщество к расширению в сторону Западных Балкан, Баррозу отметил, что указание конкретных сроков членства в ЕС нежелательно для любого кандидата, поскольку это «может вызвать разочарование». В отношении Украины «реальность такова, что в состав ЕС не может входить страна, которая находится в состоянии войны», добавил он.