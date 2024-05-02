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Заявления Тбилиси о западных угрозах подрывают отношения с Вашингтоном — посольство США

13:05 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления грузинского руководства об угрозах, которые несет финансирование страны из-за рубежа, подрывают отношения с США. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Грузии.

«Заявления, которые неверно представляют зарубежную поддержку в Грузии, с помощью которой мы 31 год обеспечиваем способность Грузии укреплять экономику, демократию и способность сдерживать российскую агрессию, существенно подрывают те прочные отношения, которые у нас сформировались с правительством и народом Грузии», — говорится в заявлении.

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