Заявления Тбилиси о западных угрозах подрывают отношения с Вашингтоном — посольство США
13:05 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления грузинского руководства об угрозах, которые несет финансирование страны из-за рубежа, подрывают отношения с США. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Грузии.
«Заявления, которые неверно представляют зарубежную поддержку в Грузии, с помощью которой мы 31 год обеспечиваем способность Грузии укреплять экономику, демократию и способность сдерживать российскую агрессию, существенно подрывают те прочные отношения, которые у нас сформировались с правительством и народом Грузии», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 13:32 02.05.2024
- Переговоры по Украине без участия России не нацелены на результат — Кремль
- 13:20 02.05.2024
- Виновники сожжения людей в Одессе должны быть наказаны — Песков
- 13:00 02.05.2024
- Россия «на данный момент» не приглашена на конференцию по Украине — МИД Швейцарии
- 12:32 02.05.2024
- Возвращение релокантов способствует росту ВВП России — Bloomberg
- 12:20 02.05.2024
- Глава МИД Польши высказался за создание «тяжелой бригады» быстрого реагирования в ЕС
- 12:05 02.05.2024
- Генсек НАТО предложил собрать за 5 лет $100 млрд на военную помощь Украине — Сийярто
- 12:00 02.05.2024
- Вступление Украины в ЕС невозможно в условиях ведения боевых действий — экс-глава ЕК
- 11:50 02.05.2024
- Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее
- 11:32 02.05.2024
- Иран вводит санкции против министра обороны Великобритании за поддержку действий Израиля
- 11:20 02.05.2024
- Экономика Узбекистана удвоилась за последние годы — Мирзиёев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать