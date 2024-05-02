Переговоры по Украине без участия России не нацелены на результат — Кремль

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия России не нацелены на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, представитель Кремля сказал: «Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно».

«Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», — добавил Песков.