Возвращение релокантов способствует росту ВВП России — Bloomberg

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Такую оценку приводит агентство Bloomberg.

По его информации, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году. Это связано с тем, что вернувшиеся релоканты зачастую получают заработную плату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, обратный приток специалистов стимулирует сферу услуг внутри России и уменьшает отток капитала, пишет Bloomberg.

По данным фирмы Finion, предоставляющей в том числе миграционные услуги, в РФ вернулись около 40-45% тех, кто покинул страну в 2022 году. Как отмечает Bloomberg, все больше уехавших за рубеж россиян, находясь в иностранных государствах, сталкиваются с трудностями как при устройстве на работу, так и в бытовой сфере. Зачастую речь идет и о проявлениях ксенофобии.