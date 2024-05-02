Возвращение релокантов способствует росту ВВП России — Bloomberg
12:32 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Такую оценку приводит агентство Bloomberg.
По его информации, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году. Это связано с тем, что вернувшиеся релоканты зачастую получают заработную плату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, обратный приток специалистов стимулирует сферу услуг внутри России и уменьшает отток капитала, пишет Bloomberg.
По данным фирмы Finion, предоставляющей в том числе миграционные услуги, в РФ вернулись около 40-45% тех, кто покинул страну в 2022 году. Как отмечает Bloomberg, все больше уехавших за рубеж россиян, находясь в иностранных государствах, сталкиваются с трудностями как при устройстве на работу, так и в бытовой сфере. Зачастую речь идет и о проявлениях ксенофобии.
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