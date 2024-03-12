Глава МИД Венгрии считает, что Байден оскорбил не правительство и премьера, а всю страну

20:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Венгрии назвал слова президента США Джо Байдена о венгерском премьер-министре Викторе Орбане ложью и вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, в Венгрии считают, что своими высказываниями глава американской администрации оскорбил всю страну.

В конце минувшей недели Байден выразил обеспокоенность по поводу встречи Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом. По его утверждению, венгерский премьер якобы говорил, что не верит в демократию и стремится к диктатуре.

«Это ложь, которую мы не будем терпеть, даже если она исходит от президента Соединенных Штатов», — сказал по этому поводу Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с албанским коллегой Игли Хасани

«Это чрезвычайно осложняет двусторонние отношения, потому что это оскорбляет не правительство, не премьер-министра, а всю страну», — подчеркнул Сийярто.