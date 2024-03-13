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Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ — Песков

14:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет продолжать контакты с Ереваном и прояснять ситуацию насчет его дальнейшего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили об этом в контексте вчерашних высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политик заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательств и не признает свою зону ответственности.

«Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр [Армении]», — сказал представитель Кремля.

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