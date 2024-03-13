0
0
0
НОВОСТИ

Супруга Джулиана Ассанжа опасается, что США могут тайно вывезти ее мужа из Великобритании

19:26 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти могут в считанные часы тайно вывезти основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию. Об этом сообщила супруга австралийского журналиста Стелла Ассанж на пресс-конференции в Лондоне.

По ее словам, при неблагоприятном стечении обстоятельств в Высоком суде Лондона защита Ассанжа будет пытаться экстренно заблокировать его выдачу через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основании правила 39 судебного регламента. «Речь идет об экстренном судебном постановлении при рассмотрении дел о депортации или экстрадиции в тех крайних случаях, когда имеется незамедлительная угроза здоровью заявителя, на том основании, что жизнь человека будет находиться в опасности, если ордер не будет выдан», — отметила она.

Супруга журналиста добавила, что в таком случае Соединенные Штаты должны будут выполнить решение ЕСПЧ. «Если они не будут соблюдать его, то они нарушат свои международные обязательства», — пояснила Стелла Ассанж. По ее оценке, разбирательство в ЕСПЧ «может занять годы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 13.03.2024
В Липецкой области введена двухуровневая система оповещения об атаках БПЛА
0
125
18:40 13.03.2024
Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах
0
118
18:15 13.03.2024
Евросоюз вскоре может начать замораживать безвизовый режим для ряда стран
0
201
18:01 13.03.2024
Александр Ведяхин выступил на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в России
0
182
17:40 13.03.2024
Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц
0
197
17:12 13.03.2024
40% американцев готовы поддержать на президентских выборах Трампа, 38% — Байдена — опрос
0
245
17:00 13.03.2024
Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ
0
239
16:32 13.03.2024
Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ — МЭР РФ
0
264
16:12 13.03.2024
Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
0
286
16:00 13.03.2024
РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции
0
315

Возврат к списку