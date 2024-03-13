Супруга Джулиана Ассанжа опасается, что США могут тайно вывезти ее мужа из Великобритании

19:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти могут в считанные часы тайно вывезти основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию. Об этом сообщила супруга австралийского журналиста Стелла Ассанж на пресс-конференции в Лондоне.

По ее словам, при неблагоприятном стечении обстоятельств в Высоком суде Лондона защита Ассанжа будет пытаться экстренно заблокировать его выдачу через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основании правила 39 судебного регламента. «Речь идет об экстренном судебном постановлении при рассмотрении дел о депортации или экстрадиции в тех крайних случаях, когда имеется незамедлительная угроза здоровью заявителя, на том основании, что жизнь человека будет находиться в опасности, если ордер не будет выдан», — отметила она.

Супруга журналиста добавила, что в таком случае Соединенные Штаты должны будут выполнить решение ЕСПЧ. «Если они не будут соблюдать его, то они нарушат свои международные обязательства», — пояснила Стелла Ассанж. По ее оценке, разбирательство в ЕСПЧ «может занять годы».