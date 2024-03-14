Венгрия, Мальта, Люксембург против использования активов РФ для закупки снарядов Киеву

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия, Мальта и Люксембург высказались против использования доходов от замороженных российских активов для закупки боеприпасов Киеву. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Как указал европейский чиновник, свою позицию страны выразили во время встречи послов ЕС в среду. По их мнению, этот вариант «осложнил переговоры», поскольку ранее было достигнуто согласие, что 3 млрд евро доходов пойдут на восстановление Украины.