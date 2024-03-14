Правительство Армении нацелено на углубление отношений с ЕС — Пашинян
12:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения приветствует резолюцию Европарламента о том, что может получить статус кандидата на вступление в ЕС, и намерена углублять сотрудничество с европейскими структурами. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.
«Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу», — сказал он.
Пашинян также заявил о «политической воле правительства Республики Армения продолжать сотрудничество с Евросоюзом».
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