0
0
177
НОВОСТИ

Правительство Армении нацелено на углубление отношений с ЕС — Пашинян

12:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения приветствует резолюцию Европарламента о том, что может получить статус кандидата на вступление в ЕС, и намерена углублять сотрудничество с европейскими структурами. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу», — сказал он.

Пашинян также заявил о «политической воле правительства Республики Армения продолжать сотрудничество с Евросоюзом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:34 14.03.2024
МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при возникновении любых нештатных ситуаций
0
61
13:32 14.03.2024
В отношениях РФ и Австрии уже «нечего усложнять» — Песков о высылке Веной дипломатов
0
85
13:20 14.03.2024
Словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали — Боррель
0
116
13:05 14.03.2024
Идеологи цветных революций разыгрывают карту религиозных разногласий — Лукашенко
0
129
13:00 14.03.2024
Власти назвали фейком сообщения о поиске диверсантов на автомобиле в Белгородской области
0
120
12:32 14.03.2024
Медведев предложил альтернативную «формулу мира», предполагающую ликвидацию Украины
0
227
12:20 14.03.2024
Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область, атака остановлена — губернатор
0
185
12:05 14.03.2024
Киев хочет построить «крепость» на подконтрольной ему части Запорожской области
0
200
11:32 14.03.2024
Венгрия, Мальта, Люксембург против использования активов РФ для закупки снарядов Киеву
0
266
11:20 14.03.2024
ЦБ ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года
0
256

Возврат к списку