В отношениях РФ и Австрии уже «нечего усложнять» — Песков о высылке Веной дипломатов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после решения Австрии признать персонами нон грата двух российских дипломатов заявил, что в отношениях Москвы и Вены уже «особо нечего усложнять».

«Там особо нечего усложнять. Собственно, [российским] МИД все сказано», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В МИД РФ ранее решительно осудили высылку Веной двух российских дипломатов, назвали ее безосновательной и пообещали своевременно принять ответные меры.