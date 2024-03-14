0
0
38
НОВОСТИ

Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышен — ФМБА России

15:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не превышен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.03.2024
ЕС не хочет «бросать Россию в объятия Китая» — Боррель
0
43
14:54 14.03.2024
На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди
0
83
14:47 14.03.2024
Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя
0
88
14:37 14.03.2024
Малый бизнес позитивно оценивает свое положение и перспективы – исследование
0
99
14:32 14.03.2024
Олимпийский комитет России никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады — Поздняков
0
127
14:12 14.03.2024
Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина «преднамеренным искажением контекста»
0
170
14:00 14.03.2024
Почти 60% французов считают, что Макрон был не прав, предложив отправить войска на Украину
0
166
13:34 14.03.2024
МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при возникновении любых нештатных ситуаций
0
206
13:32 14.03.2024
В отношениях РФ и Австрии уже «нечего усложнять» — Песков о высылке Веной дипломатов
0
230
13:20 14.03.2024
Словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали — Боррель
0
270

Возврат к списку