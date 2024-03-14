Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышен — ФМБА России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не превышен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении.