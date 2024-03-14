Столтенберг признал, что удары Украины по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО
16:12 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО.
По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», и это, по его мнению, «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.
Столтенберг не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов
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