Третий старт прототипа марсианского корабля SpaceX Starship сочтен частично успешным

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе третьего испытательного полета, который транслировался на сайте компании.

Это произошло на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. SpaceX на данный момент не уточняет, что именно случилось с Starship.

Предполагается, что прототип корабля либо самоуничтожился, либо сгорел в атмосфере Земли. Однако в SpaceX все равно считают третий испытательный полет частично успешным, поскольку Starship достиг космоса, провел испытания по перекачке топлива и пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо прежде.