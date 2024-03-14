Третий старт прототипа марсианского корабля SpaceX Starship сочтен частично успешным
18:50 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе третьего испытательного полета, который транслировался на сайте компании.
Это произошло на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. SpaceX на данный момент не уточняет, что именно случилось с Starship.
Предполагается, что прототип корабля либо самоуничтожился, либо сгорел в атмосфере Земли. Однако в SpaceX все равно считают третий испытательный полет частично успешным, поскольку Starship достиг космоса, провел испытания по перекачке топлива и пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо прежде.
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