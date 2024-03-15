Новая позиция ХАМАС по сделке о заложниках нереалистична — канцелярия Нетаньяху
09:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представленная радикальным движением ХАМАС позиция по сделке об освобождении заложников нереалистична. С таким утверждением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. В пятницу обновленная информация по этому вопросу будет представлена военному кабинету и кабинету безопасности», — говорится в сообщении канцелярии.
По информации радиостанции Kan, движение ХАМАС передало в четверг вечером катарским посредникам ответ со списком требований.
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