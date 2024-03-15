Новая позиция ХАМАС по сделке о заложниках нереалистична — канцелярия Нетаньяху

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представленная радикальным движением ХАМАС позиция по сделке об освобождении заложников нереалистична. С таким утверждением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. В пятницу обновленная информация по этому вопросу будет представлена военному кабинету и кабинету безопасности», — говорится в сообщении канцелярии.

По информации радиостанции Kan, движение ХАМАС передало в четверг вечером катарским посредникам ответ со списком требований.