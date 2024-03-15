0
0
77
НОВОСТИ

Новая позиция ХАМАС по сделке о заложниках нереалистична — канцелярия Нетаньяху

09:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представленная радикальным движением ХАМАС позиция по сделке об освобождении заложников нереалистична. С таким утверждением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. В пятницу обновленная информация по этому вопросу будет представлена военному кабинету и кабинету безопасности», — говорится в сообщении канцелярии.

По информации радиостанции Kan, движение ХАМАС передало в четверг вечером катарским посредникам ответ со списком требований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 15.03.2024
В Москве началось голосование на выборах президента Российской Федерации
0
6
09:32 15.03.2024
Болгария с 1 апреля начнет выдавать шенгенские визы россиянам
0
43
09:05 15.03.2024
Украине будет сложно вернуть долг за помощь, предоставленную в виде кредитов — Пентагон
0
111
09:00 15.03.2024
Над Калужской областью средства ПВО уничтожили 4 БПЛА
0
116
23:10 14.03.2024
Макрон вновь высказался по теме отправки французских войск на Укарину
0
678
22:55 14.03.2024
Президент Франции: Наша оборонная промышленность не адаптирована к конфликту высокой интенсивности
0
573
21:49 14.03.2024
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу из Литвы
0
673
20:15 14.03.2024
Американский эксперт предположил, что Макрон, вероятно, воображает себя реинкарнацией Наполеона
0
709
19:43 14.03.2024
Прокуратура Москвы напомнила об уголовной ответственности за воспрепятствование выборам
0
672
19:28 14.03.2024
Сбер собирается открыть в России новые технохабы
0
686

Возврат к списку