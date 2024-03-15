Российская экономика растет, несмотря на санкции — Bloomberg
10:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика, несмотря на беспрецедентные санкции, демонстрирует рост. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
По его данным, Москва может похвастаться, что беспрецедентные международные санкции не смогли подорвать российскую экономику, которая вместо этого даже выросла.
Как отмечает агентство, заработная плата «выросла на двузначные цифры», рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на «рекордно низком уровне». Bloomberg указывает, что «это принесло пользу обычным россиянам».
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