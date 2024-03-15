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Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни

21:10 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, — сказал собеседник агентства. — Как и что будем делать, я пока не знаю».

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь «Ленком Марка Захарова»). В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. В труппе Театра сатиры состоял с 1970 года. Преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. В 2000–2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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