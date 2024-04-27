Москва во второй раз завоевала Гран-при премии "Умный город" — Собянин
10:55 27.04.2024
Гран-при национальной премии «Умный город» уже второй раз подряд получила Москва. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, представители жюри отметили 11 городских проектов цифровизации хозяйства. «Всего оргкомитет рассмотрел больше 650 проектов из 89 субъектов России», – сообщил глава мегаполис в своем Telegram-канале.
Награды в разных номинациях получили сервис «Электронный дом», медицинская платформа «МосМедИИ», информационная система «ЦСА», информационная система долговременного ухода, портал «Московская электронная школа», цифровые проекты московского метро и столичная билетная система.
Также жюри отметило цифровую платформу для блока управления поставками на градостроительных проектах, голосовой помощник общегородского контакт-центра; цифровой сервис «экологическая карта» Центра организации дорожного движения, облачную платформу для совместной разработки Mos.Hub. Еще среди финалистов конкурса оказались мобильные комплексы для выявления нарушений в городском хозяйстве.Напомним, национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» вручается с 2023 года.
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