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Польша намерена продлить ВНЖ для украинцев еще на год — чиновник

12:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти намерены продлить находящимся в Польше гражданам Украины виды на жительство еще на один год. Об этом сообщил порталу Wirtualna Polska пресс-секретарь управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

«Все визы и разрешения на пребывание, а также виды на жительство [для украинцев] и все сроки действия польских документов для этих иностранцев были продлены до 30 июня 2024 года, — сказал он. — Рассматривается вопрос о продлении этого срока еще на один год».

Дудзяк добавил, что «возможность продолжения пребывания в Польше зависит от индивидуального миграционно-правового положения иностранца». «Те [украинцы], которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут пользоваться временной защитой через [полученную ранее] регистрацию и поэтому не должны подавать заявлений о предоставлении им международного убежища», — отметил чиновник.

В пятницу министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что польские власти рассмотрят возможность легального пребывания в стране украинцев призывного возраста на случай возникновения у них сложностей с продлением документов в связи с недавним решением Киева приостановить выдачу загранпаспортов за рубежом для этой категории граждан.

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