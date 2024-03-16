Очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден в публичном выступлении назвал Путина «бандитом».

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил Песков на вопрос, как оценивают в Кремле такую настойчивость американского президента давать резкие оценки Путину.