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НОВОСТИ

Очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков

08:50 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден в публичном выступлении назвал Путина «бандитом».

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил Песков на вопрос, как оценивают в Кремле такую настойчивость американского президента давать резкие оценки Путину.

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