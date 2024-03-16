В Китае впервые проводится праздник «Проводов Русской Зимы»

13:09 Источник: НГ-Online

Праздник «Проводы Русской Зимы» прошел на территории Китая в первый раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

«Вместе с коллегой по руководству Российско-Китайским комитетом мира, дружбы и сотрудничества Ся Баолуном и главой Экологического совета нашего комитета Олегом Дерипаской поприветствовали открытие первых на территории Китая Проводов Русской Зимы. Китай и Россия связаны горами и реками, являясь не только хорошими соседями, но и искренними друзьями и надежными партнерами. Зима уступает место весне, символизируя обновление во всем. Народ Китая недавно отпраздновал Новый год Дракона, а сегодня мы вместе отмечаем праздник «Проводы Русской Зимы», пронизанный русскими традициями. Эти великолепные праздники несут в себе любовь и ожидание прекрасной жизни. Мы надеемся, что в новом году дружба между нашими народами укрепится и углубится».





























Фотогалерея из Telegram-канала Бориса Титова































































































































































































































































































































