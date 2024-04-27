Стартовал прием заявок на Научную премию Сбера 2024
09:05 27.04.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Общий призовой фонд премии – 60 млн руб. Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.
«Наука дает всем нам и стране видение будущего и открывает новые горизонты, постоянно изобретает и переизобретает весь наш мир, – отметил Герман Греф. – Более того, с каждым годом роль науки и технологий растет, ведь научно-технический прогресс продолжает ускоряться. Мы считаем очень важным поддерживать российскую науку, и одной из составляющих этой поддержки стала наша Научная премия, которую мы учредили в 2021 году. В этом году мы вручим награды премии уже в третий раз. И мы очень рады, что нашему примеру следуют и другие представители российского бизнеса, понимая, что поддержка науки и ученых – это вклад в будущее страны, в ее опережающее научно-техническое развитие, технологический суверенитет и высокую конкурентоспособность на мировой арене».
В 2024 году комитет выберет трех новых победителей. Заявки для участия принимаются в трех номинациях:
– «Физический мир» – физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;
– «Науки о жизни» – биология, медицина и сельскохозяйственные науки;
– «Цифровая вселенная» – математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).
На соискание премии выдвигаются работающие в России ученые, которые уже внесли серьезный вклад в развитие науки и технологий и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность. Рассматриваются научные достижения за последние 10 лет.
Номинировать ученых могут официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний.
Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время уже 6 ученых стали ее лауреатами и получили по 20 млн руб. каждый. В номинации «Цифровая вселенная» победили академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников. Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук, и Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, одержали победу в номинации «Науки о жизни». В номинации «Физический мир» лауреатами стали академики РАН – доктор физико-математических наук Юрий Оганесян и доктор химических наук Валентин Анаников.
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